به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، این تصمیم حدود یک سال و سه ماه پس از آن گرفته شد که ترکیه تحریم تجاری را علیه رژیم صهیونیستی وضع کرد.

به این ترتیب هرگونه حرکت مستقیم کشتی از ترکیه به مقصد تجارت با رژیم صهیونیستی ممنوع و کشتی‌هایی با پرچم ترکیه اجازه پهلوگیری در بنادر رژیم صهیونیستی را ندارند.

همچنین کشتی‌های تجاری موظفند مدارکی ارائه دهند تا روشن شود که آیا قبلاً به مقصد بنادر تحت اشغال رژیم صهیونیستی و برای تجارت با این رژیم جعلی رفت‌وآمد داشته‌اند یا خیر.

بر اساس این سیاست، هیچ فعالیت باری با «ارتباط با رژیم صهیونیستی» پذیرفته نمی‌شود، حتی در مورد کانتینرها.

طبق گزارش بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، ترکیه طی ۱۵ سال اخیر یکی از منابع مهم واردات برای این رژیم بود، بطوریکه در سال ۲۰۲۳ حجم واردات از ترکیه حدود ۵/۳ میلیارد دلار بود.

ترکیه برای اسقاطیل تأمین‌کننده اصلی سیمان، گچ و فرآورده‌هایشان (حدود نیمی از واردات)، و نیز آهن و فولاد (حدود یک‌پنجم از واردات) بود. علاوه بر این، محصولات پلاستیکی، خودرو، ماشین‌آلات و تجهیزات الکترونیکی نیز از ترکیه وارد می‌شد.

در مقابل، صادرات رژیم به ترکیه بسیار محدود بود و در سال ۲۰۲۳ میلادی فقط حدود ۱/۵ میلیارد دلار (۲/۵٪ از کل صادرات) را شامل می‌شد که بیشترش مواد شیمیایی، پلاستیک و ضایعات فلزات بود.

خدمات و گردشگری بین دو کشور هم ناچیز گزارش شده است، بنابراین اسقاطیل در تجارت با ترکیه کسری چشمگیری داشت.

از زمان اعمال تحریم تجاری در می ۲۰۲۴، صادرات رژیم به ترکیه حدود یک میلیارد دلار کاهش یافت. واردات نیز از حدود ۵۵۰ میلیون دلار در ماه در ابتدای سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در پایان سال کاهش پیدا کرد. در داده‌های ترکیه هم توقف کامل صادرات به اسقاطیل ثبت شده است.

این اقدام تازه ترکیه، عملاً آخرین مسیر تجاری مستقیم با رژیم صهیونیستی را مسدود می‌کند.