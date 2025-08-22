طرح توسعه و ارتقای ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز، به عنوان بزرگ‌ترین طرح عمرانی و زیربنایی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در این بازدید با بیان اینکه تکمیل این طرح از اولویت‌های اصلی شرکت در سال جاری است، گفت: تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز با بهره‌برداری از مدول جدید، ظرفیت تصفیه خود را به میزان دو برابر افزایش خواهد داد و این موضوع نقش مهمی در حفظ محیط زیست، بهبود شرایط زیست‌محیطی و توسعه پایدار فعالیت‌های صنعتی خواهد داشت.

عباس برنهاد افزود: با توجه به وعده‌های داده شده، تمام تلاش مجموعه شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر این است که طرح براساس برنامه زمان‌بندی شده به بهره‌برداری کامل برسد.

وی در جریان این بازدید، به همراه پیمانکار، ناظر و مشاور طرح آخرین وضعیت اجرایی را بررسی کرد و بر لزوم رفع موانع احتمالی و تسریع در تکمیل عملیات باقی‌مانده تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: بخش عمده‌ای از تجهیزات مکانیکی خریداری شده و عملیات نصب آنها در مراحل پایانی قرار دارد که با تکمیل این روند، تصفیه‌خانه آماده بهره‌برداری خواهد بود.

برنهاد افزود: این طرح با اعتبار بیش از ۷۷ میلیارد تومان در حال اجراست؛ که از این میزان ۲۵ میلیارد تومان به ساخت لاگون‌های ذخیره اضطراری و ۵۲ میلیارد تومان به بخش‌های تأسیساتی، ایستگاه پمپاژ، حوضچه‌های ته‌نشینی و تجهیزات مکانیکی اختصاص یافته است. لاگون‌ها پیش‌تر به طور کامل ساخته شده و اکنون عملیات تکمیلی در بخش‌های حوضچه‌های ته‌نشینی و برگشتی، ابنیه و نصب تجهیزات در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس خاطرنشان کرد: اهمیت این طرح صرفاً در بُعد عمرانی و خدماتی آن خلاصه نمی‌شود، بلکه این طرح یکی از مهم‌ترین تعهدات زیست‌محیطی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس به شمار می‌رود که تحقق آن موجب ارتقای استاندارد‌های محیط زیستی و افزایش پایداری واحد‌های تولیدی و صنعتی خواهد شد.

برنهاد افزود: شهرک صنعتی بزرگ شیراز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی کشور، نیازمند زیرساخت‌های پایدار است و اجرای این طرح، گام بلندی برای پاسخگویی به نیاز‌های زیربنایی واحد‌های مستقر، کاهش دغدغه فعالان اقتصادی و حفاظت از محیط زیست خواهد بود.