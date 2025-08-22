پخش زنده
چهارمین نشست ملی گردشگری روستایی در خصوص برنامه روستاهای جهانی گردشگری ۲۰۲۶، با هدف معرفی ظرفیتهای برخی از روستاهای پیشنهادی استانها و بررسی آنها بر اساس شاخصهای روستاهای جهانی گردشگری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این جلسه، روستاهای منتخب استانهای خوزستان، کهگیلویهوبویراحمد، همدان و یزد معرفی و بررسی شدند، اما انتخاب نهایی هشت روستای کاندید به نشست بعدی موکول شد.
جلسه میز ملی گردشگری روستایی با حضور نمایندگان میز ملی گردشگری روستایی از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگان ستادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و نمایندگان گردشگری استانهای یادشده ذیل دفتر توسعه گردشگری داخلی به مدیریت مصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی در محل سالن خلیجفارس معاونت گردشگری برگزار شد.
هدف از این نشست، معرفی ظرفیتهای برخی از روستاهای پیشنهادی استانها و بررسی آنها بر اساس شاخصهای روستاهای جهانی گردشگری بود. این شاخصها شامل حفظ منابع طبیعی و فرهنگی، صیانت از ارزشهای فرهنگی، پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی، ظرفیت گردشگری و توسعه زنجیره ارزش، حاکمیت و اولویتبندی گردشگری، زیرساخت و ارتباطات و بهداشت، ایمنی و امنیت است.
در جلسات قبلی میز ملی گردشگری روستایی، دوازده استان دیگر نیز روستاهای خود را معرفی کرده بودند و بررسیها در این جلسه ادامه یافت. انتخاب نهایی هشت روستای کشور برای رقابت جهانی گردشگری سال ۲۰۲۶ در نشست بعدی نیز انجام خواهد شد.
همچنین در این جلسه بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای ملی و استانی و مشارکت فعال جوامع محلی برای ارتقای شاخصها و آمادهسازی روستاها جهت رقابتهای بینالمللی تأکید شد.
برنامه «روستاهای جهانی گردشگری» (Best Tourism Villages) توسط سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) با هدف ارتقای توسعه پایدار در مناطق روستایی و معرفی روستاهای نمونه در زمینه گردشگری مسئولانه و پایدار راهاندازی شده است.
این برنامه از سال ۲۰۲۱ آغاز شده است و هر ساله روستاهایی را که در زمینههای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی عملکرد برجستهای دارند، شناسایی و معرفی میکند. تاکنون دو روستای کندوان در استان آذربایجان شرقی و اصفهک در استان خراسان جنوبی ثبت جهانی گردشگری شدهاند.