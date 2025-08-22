به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس سازمان داکپزشکی کشور با اشاره به نقش اساسی دامپزشکی در ایمنی غذایی مردم، گفت: دامپزشکی نقشی حیاتی در تامین ایمنی غذا و سفره غذایی مردم و همچنین حفظ سرمایه‌های دامی ایفا می‌کند و وظایف این سازمان در جهت افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی بسیار حائز اهمیت است.

رفیعی پور افزود: انجام کامل و صحیح وظایف دامپزشکی منجر به کاهش چشمگیر تلفات و ضایعات در دامداری‌ها شده و به تبع آن، افزایش تولید و بهره‌وری در بخش کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.