آخرین جمعه مرداد ماه در اصفهان با برپایی همزمان قافله عزاداری و راهپیمایی جمعه های خشم و محکومیت جنایات رژیم جعلی صهیونیستی ماندگار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این مراسم باشکوه جمعی از مسوولان، هیاتهای مذهبی و مردم ولایتمدار و متدین شهر اصفهان حضور دارند.

این مراسم از پل بزرگمهر آغاز و تا گلستان شهدا ادامه داشت .این مراسم با جمعه های خشم و ابراز انزجار از جنایات صهیونیستها همراه بود.

مردم اصفهان در این مراسم با سردادن شعارهای ضدصهیونیستی، حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند و با محکومیت جنایت‌های اشغالگر قدس، خواستار اقدام فوری نهادهای بین‌المللی برای توقف نسل‌کشی در غزه شدند.

نهاد «طبقه‌بندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» (IPC) که از سوی سازمان ملل پشتیبانی می‌شود و وظیفه نظارت جهانی بر وضعیت گرسنگی را برعهده دارد، صبح امروز (جمعه) اعلام کرد که شهر غزه که آخرین بخش بزرگ مسکونی باقی مانده در نوار غزه است و حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، با شرایط قحطی مواجه شده است.