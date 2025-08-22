پخش زنده
مدیر شبکه رادیویی تهران از پخش سه ویژهبرنامه با محوریت بررسی سیره پیامبر اکرم (ص) و صلح راهبردی امام حسن مجتبی (ع) خبر داد و گفت: این برنامهها با بهرهگیری از دیدگاههای کتاب «انسان ۲۵۰ ساله»، ابعاد تاریخی و راهبردی این دو واقعه را بازخوانی میکنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، همزمان با فرارسیدن سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، رادیو تهران با سه ویژهبرنامه تحلیلی، گفتوگو محور و میدانی، این مناسبتها را برای شنوندگان روایت میکند.
رضا کوچکزادهتهمتن، افزود: رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن (ع) دو نقطه حساس از یک مسیر تاریخی ممتد هستند، مسیری که رهبر معظم انقلاب در کتاب انسان ۲۵۰ ساله جریان مبارزه، هدایت و امتسازی را در آن دنبال کرده است. این برنامهها نه تنها به روایت تاریخی، بلکه به تحلیل راهبردی این دو واقعه نیز میپردازند تا پیام امروز آنها برای جامعه بازخوانی شود.
وی گفت: پیامبر اکرم (ص) با ۲۳ سال رسالت، امت اسلامی را در برابر جاهلیت نوین سازماندهی و انسجام بخشید و امام حسن مجتبی (ع) نیز با صلح مظلومانه، اصل اسلام را در شرایط بحران حفظ کردند. بررسی این دو رویکرد مکمل، برای درک هویت سیاسی و دینی شیعه اهمیت ویژهای دارد.
«از آستان تا آسمان»، یکی از این برنامه هاست که با ساختار ترکیبی، از ۳۱ مرداد تا ۲ شهریور، هر شب ساعت ۲۳ تا ۲۴ بهصورت زنده از جوار بارگاه مطهر امام رضا (ع) در مشهد مقدس پخش میشود. برنامه به بررسی زندگی، سیره و اقوال پیامبر اکرم (ص) میپردازد و با حضور کارشناسان مذهبی، عمق معنوی و تاریخی ایام رحلت پیامبر را برای مخاطبان تشریح میکند. اجرای برنامه بر عهده آقای مهدی آقابیگی از مجریان برتر برنامههای مذهبی صداوسیما است.
«معراج عشق»، هم ویژهبرنامه عصرگاهی است که از ساعت ۱۷ تا ۱۹ پخش می شود و به سبک زندگی، سیره نبوی و جایگاه امام حسن (ع) در امتسازی اسلامی میپردازد. برنامه شامل گفتوگو با کارشناسان مذهبی، ارتباط با متولیان بقاع متبرکه و ارائه آیتمهای صوتی مرتبط با ایام است. اجرای آن را نیما اعتصام و خانم شهرامپور برعهده دارند.
«دو غروب یک مسیر»، هم ویژهبرنامهای تحلیلی است که جمعه ۳۱ شهریور، از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ ظهر پخش میشود. این برنامه با حضور کارشناسان حوزوی و دانشگاهی، پیوند میان رسالت پیامبر و امامت امام حسن (ع) را بررسی میکند و نشان میدهد که چگونه رحلت پیامبر آغاز مرحلهای تازه در تاریخ اسلام بود که با صلح امام حسن (ع) ادامه یافت. اجرای برنامه بر عهده مهدی آقابیگی است و در خلال آن از موسیقیهای حزنانگیز و آیتمهای تحلیلی و میدانی بهرهبرداری میشود.
علاقهمندان میتوانند برنامهها را از طریق موج FM ردیف ۹۴ مگاهرتز، موج AM ردیف ۱۳۳۲ کیلوهرتز، وبگاه www.radiotehran.ir، شناسه @radiotehranplus در پیامرسانهای داخلی و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۹۴ دنبال کنند.