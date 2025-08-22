به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،محمد علی طالبی درباره طرح خط اضطراری انتقال آب خلیج فارس به کرمان گفت: براساس جدول زمان‌بندی قرار بود این طرح تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری برسد اما به علت انجام نشدن تعهدات مالی طرفین طرح به ویژه از سمت بنگاه‌های اقتصادی مشارکت کننده؛ تقریبا تعطیل شده بود.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته و با همراهی نمایندگان استان در خانه ملت و در دیدار‌هایی با وزیر نیرو و مسئولان شرکت «آب نیرو» و جلسات متعدد دیگر در کرمان و تهران؛ این طرح دوباره فعال شد.

بگفته استاندار کرمان: بر اساس آخرین زمان‌بندی اعلام شده به استانداری؛ تا پایان مهر امسال طرح خط انتقال آب خلیج فارس به استان افتتاح خواهد شد.

طالبی تصریح کرد: آب انتقال داده شده، سهم صنعت استان بوده، اما بخشی از آن برای موارد اضطراری آب آشامیدنی استان،اختصاص داده شده است.

وی افزود: برای انتقال این آب، بهای گرانی داده شده پس باید آب آشامیدنی و بهداشت مورد نیاز شهر کرماناز منابع دیگر تهیه و از این آب در موارد اضطراری استفاده شود.