آیین بدرقه کاروان پیاده امام رضا (ع) با حضور نماینده ولی فقیه در یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیین بدرقه کاروان پیادهروی امام رضا (ع) استان یزد با حضور آیتالله ناصری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد، اسماعیل دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد و جمعی از مسئولان و عاشقان اهل بیت (ع) در حسینیه امیرچقماق برگزار شد.
این کاروان عاشقان رضوی روز گذشته حرکت خود را به سمت مشهد مقدس آغاز کرد و پس از حدود ۲۴ روز پیادهروی، در ۲۲ شهریورماه به دیار خود بازمیگردد.
این مراسم با قرائت زیارتنامه، مدیحهسرایی، نوای پرشور لبیک یا رضا و دعای خیر خانوادهها همراه بود.