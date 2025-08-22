آقای محمد احمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره عملکرد شرکت ملی پست ایران در اربعین امسال افزود: خوشبختانه مجموعه خدمات امسال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برگزاری مراسم اربعین به لحاظ کمی و کیفی وضعیت رو به رشدی نسبت به سال گذشته داشت.

وی گفت: ما امسال در شرکت ملی پست بالغ بر یک میلیون و ۱۵۰ هزار گذرنامه زیارتی مخصوص اربعین را دریافت و توزیع کردیم و البته از اول تیر ماه هم ۵۳۰ هزار گذرنامه عادی توزیع کردیم که بخشی برای پیاده روی اربعین استفاده شد.

وی گفت: به واسطه خدمت به زائران حسینی و نذر خدمت، خدمات گذرنامه زیارتی با نرخ ترجیحی کاملاً متفاوت و یک سوم هزینه تمام شده دریافت شد.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران در بخش دیگری از سخنانش به اجرای خدمت پست یافته در شرکت ملی پست که هر ساله در ایام راهپیمایی اربعین اجرا می‌شود اشاره کرد و گفت: امسال هم مطابق سال‌های قبل ما بنا داشتیم لوازم گمشده زائران را در مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا به صاحبانش برسانیم و به همین منظور ۴۰ نفر از همکارانمان در ۹ موکب مستقر شدند و تغییراتی در سامانه نرم‌افزاری امسال ایجاد شد که علاوه بر اشیای گمشده افراد گمشده شامل کهنسالان و خردسالان را هم توانستیم ساماندهی کنیم.

وی گفت: بر همین اساس امسال ۳۳۰۰ مورد از لوازم مفقود شده به دستمان رسید که بخش قابل توجهی در مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا به دست صاحبانش رسید و بخشی هم به ایران برگردانده شد که در حال توزیع و ارسال آن به صاحبانشان هستیم.

وی گفت: ما در این ایام از طریق پیام رسان بله، خدمات الکترونیکی در دستیار پستی این پیام رسان به مردم در قالب رهگیری گذرنامه‌های زیارتی و دیگر خدمات پستی ارائه کردیم و برآورد ما این است که توانستیم به لحاظ کیفیت انتظارات زائران و مردم را محقق کنیم.