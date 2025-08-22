غلامرضا نوری قزلجه در رودبار گفت: باغ مادری زیتون علی آباد رودبار، به عنوان چهارمین کلکسیون بین المللی زیتون در دنیا به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ وزیر جهادکشاورزی در سفر به رودبار گفت: باغ مادری زیتون علی آباد شهرستان رودبار که یک مرکز بین المللی است، به عنوان چهارمین کلکسیون بین المللی زیتون در دنیا به ثبت رسیده است که می‌تواند ارتباطات گسترده‌ای را با کشور‌های مختلف دنیا در حوزه زیتون برقرار کند.

غلامرضا نوری قزلجه گفت: در سال گذشته در تولید زیتون افزایش حدود ۶۹ درصدی و در استحصال روغن زیتون نیز شاهد رشد ۱۰۷ درصدی بودیم.

وی همچنین در بحث ریشه کن کردن آفت مگس زیتون گفت: مقرر شد سازمان حفظ نباتات به صورت ویژه موضوع را در منطقه بررسی کند.