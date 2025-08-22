مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آذربایجان‌غربی از افزایش سرمایه این صندوق به ۱۱۵ میلیارد تومان خبر داد و گفت این افزایش، نتیجه رشد نزدیک به ۳۰۰ درصدی سرمایه از سال ۱۴۰۰ تاکنون است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین جعفرزاده، با اشاره به تأسیس صندوق در سال ۱۳۸۷ با سرمایه اولیه ۳۵۰ میلیون تومان و ۹۷ سهامدار، اظهار کرد: با اعتمادسازی صورت‌گرفته، تعداد سهامداران و سرمایه صندوق به‌تدریج افزایش یافت و اتحادیه‌ها و تشکل‌های فراگیر حوزه کشاورزی نیز به سهامداران پیوستند.

وی افزود: تا سال ۱۴۰۰، سرمایه صندوق به حدود ۴۰ میلیارد تومان و تعداد سهامداران به ۱۵۰ نفر رسید. پس از آن، با تغییر در ارکان مدیریتی و اتخاذ رویکرد جدید، فعالیت‌ها به سمت تقویت سرمایه‌گذاری و پاسخگویی به نیاز‌های بخش کشاورزی سوق داده شد.

جعفرزاده تصریح کرد: در این راستا، پرداخت تسهیلات غیرنقدی جایگزین تسهیلات نقدی شد و سرمایه صندوق با رشد چشمگیر نزدیک به ۳۰۰ درصد، از ۴۰ میلیارد تومان به ۱۱۵ میلیارد تومان افزایش یافت. وی این امر را زمینه‌ساز گسترش حوزه عمل و فعالیت صندوق دانست.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اضافه شدن فعالیت‌های بازرگانی به مأموریت صندوق و اخذ کارت بازرگانی، خاطرنشان کرد: صندوق در سال ۱۴۰۳ موفق به واردات مستقیم یک محموله ۴۵۰ هزار یورویی ذرت دامی از روسیه و توزیع آن بین سهامداران و واحد‌های تولیدی استان‌های همجوار شد.

جعفرزاده، تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی در کنار پرداخت تسهیلات نقدی را هدف اصلی صندوق عنوان کرد و گفت: تاکنون بیش از ۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به بخش کشاورزی پرداخت شده و به‌منظور تنظیم بازار، بذر گندم گواهی شده برای ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی آبی و دیم استان خریداری و توزیع شده است.

وی همچنین از ورود صندوق به بازار محصولات کشاورزی از جمله سیب درختی به‌منظور تنظیم و تعدیل قیمت‌ها در دو سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: این اقدام باعث رضایت کشاورزان شده است.

جعفرزاده در پایان ابراز امیدواری کرد که با حضور ریاست جدید سازمان جهاد کشاورزی استان، ارتباط مؤثری بین علم و عمل ایجاد شده و ضمن توسعه کشاورزی پایدار، صندوق به اهداف و چشم‌انداز‌های ترسیم شده دست یابد.