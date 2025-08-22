یدیعوت آحارانوت از اخراج افسران و خلبانان نیروی هوایی رژیم صهیونی به علت امضای طومار توقف جنگ خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت به نقل از منابعی اعلام کرد اسرائیل چند ماه قبل ۱۵ افسر نیروی هوایی را به علت امضای طوماری که خواستار توقف جنگ و آزادی گروگان‌ها بود برکنار کرد. بخشی از این افسران قرار بود در تجاوز به ایران حضور داشته باشند ولی به خدمت ذخیره فراخوانده نشدند. این افسران شکایتی را به دادگاه عالی اسرائیل ارائه کردند و خواستار بازگشت به خدمت شدند.

یدیعوت آحارانوت گزارش داد اسرائیل تلاش کرد این افسران را وادار کند که امضایشان را پس بگیرند ولی پس از امتناع شان، آنان را اخراج کرد.۱۷ خلبان نیروی هوایی اسرائیل نیز پس از اخراج به دلایل مشابه، به دادخواستی که از سوی افسران ارائه داده بودند پیوستند.