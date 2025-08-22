نشست مشترک دستگاه قضایی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس با موضوع حمایت از رسانه‌ها، تولید و سرمایه اجتماعی در شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در نشستی با حضور رئیس‌کل دادگستری فارس، دادستان، معاونان قضایی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، ضمن تبیین عملکرد دستگاه قضایی در حوزه‌های مختلف از حمایت همه‌جانبه از تولید و سرمایه‌گذاری و برخورد قاطع با تخلفات اداری تا تأکید بر نقش رسانه‌ها و خبرنگاران در ارتقای سرمایه اجتماعی و عدالت قضایی سخن گفته شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدصدرالله رجایی‌نسب، رئیس کل دادگستری فارس در این نشست با اشاره به جرائم رایج در استان، پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اداری، کاهش اطاله دادرسی و حمایت از تولیدکنندگان، به ضرورت پاسخگویی مسئولان به خبرنگاران تأکید کرد.

همچنین کامران میرحاجی دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس از امحای بیش از هزار هکتار مزارع آلوده به پساب و تشکیل حدود ۱۰۰ پرونده مرتبط با جنگ ۱۲ روزه خبر داد.

در ادامه، معاونان دادگستری به موضوعاتی از جمله مقابله با سگ‌گردانی، ضرورت انتقال برخی صنایع آلاینده به خارج از شهر، ساماندهی پساب فاضلاب، پرونده مدرسه مهرتابان و مقابله با گرانفروشی پرداختند.

مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس نیز ضمن تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها، خواستار حمایت ویژه دستگاه قضایی از خبرنگاران شد.