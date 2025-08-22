سومین جلسه اصلی ستاد بازآفرینی شهری پایدار شهرستان میاندوآب در سال ۱۴۰۴ به ریاست رئیس دفتر فنی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با محوریت پیگیری پیشرفت فیزیکی پروژه‌های این ستاد در محلات کم برخوردار برگزار شد.

رسول ملکی، رئیس دفتر فنی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میاندوآب در این جلسه گفت:تمامی ادارات و سازمان‌های عضو ستاد موظف هستند مشکلات و نیازمندی‌های محلات هدف ستاد بازآفرینی شهری را احصاء نموده و با تکمیل اسناد مربوط به زمین‌های واگذار شده در بازه زمانی ۱۵ روزه به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند.

وی گفت: ادارات آموزش و پرورش، کتابخانه‌های عمومی و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیز پیگیر تکمیل ۴ پروژه ستاد در کوی‌های وکیل کندی و قجلو شامل: پایگاه سلامت کوی قجلو، کتابخانه عمومی، پایگاه سلامت و مدرسه کپی وکیل کندی بوده و با توجه به نیاز اهالی منطقه به این پروژه ها، انتظار داریم جدیت بیشتری نسبت تکمیل روند احداث این پروژه‌ها داشته باشند.

ملکی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند گزارش کاملی ازاقدامات انجام شده و بودجه‌ای که در محلات هدف هزینه شده را جهت اطلاع شهروندان ارائه نموده و در اسرع وقت نسبت به بارگذاری عملکرد در سامانه ستاد اقدام نمایند.