به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مسئول بسیج کارمندان و ادارات خراسان رضوی در بازدید از مواکب رضوی در مسیر مشهدالرضا (ع) گفت: ارائه خدمات در مواکب رضوی بسیار خوب و قابل‌تحسین است و زائران امام رضا (ع) با آرامش و رفاه از این امکانات بهره‌مند می‌شوند.

احمد زارعی افزود: مرکز شماره ۱ اسکان قرارگاه با ظرفیت بالغ بر پذیرش و اسکان ۵۰۰۰ هزار نفر (واقع در بلوار ولایت، ولایت ۱۳) و مرکز شماره ۲ اسکان قرارگاه با ظرفیت پذیرایی و اسکان ۱۰۰۰ نفر (واقع در بلوار میرزاکوچک خان، میرزاکوچک ۵) درحال خدمت رسانی به زائران هستند.

وی ادامه داد: همچنین این قرارگاه با برپایی ۳ موکب با ظرفیت توزیع روزانه بیش از ۸۵ هزار پرس غذای گرم و سایر خدمات درمانی و فرهنگی در مسیر‌های ورودی تشرف به بارگاه علی ابن موسی الرضا (ع) در حال خدمت رسانی است.

زارعی گفت: موکب میقات الرضا (ع) با ظرفیت اسکان ۵۰۰۰ هزار نفر و پذیرایی روزانه ۴۰ هزار نفر، واقع در محور جاده فریمان به مشهد، موکب بزرگ خاوری ها در بعد از بهشت رضای مشهد، موکب محبان حضرت علی اصغر (ع) با ظرفیت پذیرایی روزانه ۲۰ هزار نفر، واقع در کیلومتر ۵ جاده قدیم نیشابور بعد از کمپوست، جنب مسجد مروی‌ها و موکب عشاق الفاطمه (س) با ظرفیت پذیرایی روزانه ۲۵ هزار نفر واقع در محور جاده چناران و قوچان به مشهد، کیلومتر ۵ جاده چناران به سمت مشهد، حاشیه کارخانه ژیکاوا درحال خدمت هستند.