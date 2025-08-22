به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: ماموران یگان امداد حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک شده و برای بررسی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: در بازرسی از این خودرو، ۸۸ هزار و ۸ عدد انواع قرص متادون، ۶ لیتر و ۷۰۰ سی سی شربت اپیوم و متادون غیر مجاز، تعدادی ترازوی توزین، مقادیری مواد مخدر از نوع هروئین و شیشه و آلات مصرف آن، کشف و ضبط شد.

وی افزود: متهم ۴۹ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ روشن‌قلب در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.