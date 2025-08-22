پخش زنده
جانشین پلیس راه راهور فراجا، گفت: حجم بالای ترافیک از ساعات ابتدایی صبح امروز در مسیرهای منتهی به استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان و دیگر استانها به مقصد مشهد مقدس مشاهده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سیاوش محبی افزود: محورهای شمالی کشور نیز با ترافیک سنگین مواجه هستند، بهویژه محور چالوس و آزادراه تهران- شمال که از شب گذشته تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح امروز در مسیر جنوب به شمال یکطرفه بودند.
وی اظهار داشت: بر اساس برنامهریزی، از ساعت ۱۱ امروز تردد خودروها از مرزنآباد به سمت تهران ممنوع و طبق پیشبینیها از ساعت ۱۳ مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران–شمال برای تخلیه ترافیک یکطرفه خواهد شد.
محبی در ادامه بیانداشت: در محور هراز نیز بار ترافیکی در محدودههایی مانند تونل وانا سنگین و بهصورت مقطعی پرحجم است و احتمال یکطرفه شدن مسیر جنوب به شمال وجود دارد.
به گفته وی، محورهای فیروزکوه، آزادراه قزوین- رشت و سایر مسیرهای ارتباطی کشور از ترافیک پرحجم، اما روان برخوردار هستند.
وی تأکید کرد: رانندگان ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، برنامهریزی لازم را برای سفر انجام داده و با پلیس همکاری کنند تا ایمنی و روانسازی ترافیک در این ایام پُررفتوآمد محقق شود.