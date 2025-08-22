پخش زنده
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه و رئیس ستاد گرامیداشت هفته دولت در استان گفت: راهبردهای اصلی اطلاعرسانی دولت چهاردهم در استان بر صداقت، شفافیت و تعامل سازنده با مردم استوار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام سلیمانی گفت: اولویتها شامل صداقت در اطلاعرسانی، پرهیز از دستاوردسازی، ارائه گزارشهای واقعی، شنیدن صدای مردم و منتقدان، اجتناب از متهمسازی و دامن نزدن به دوقطبیها و پاسخگویی مسئولانه است.
وی افزود: روایت واقعیتها همراه با پذیرش کاستیها و مشکلات، جلب مشارکت مردم در انعکاس فعالیتهای دولت در شبکههای اجتماعی، تقویت همدلی و وفاق ملی و تشریح رویکرد دولت به گفتوگو و انسجام اجتماعی از دیگر محورهای اصلی است.
سلیمانی اظهار داشت: به منظور ارتباط مستقیم با مردم، میز خدمت برپا خواهد شد، نشستهای خبری با اصحاب رسانه برگزار میشود و از ظرفیت صدا و سیما و رسانهها برای اطلاعرسانی شفاف استفاده خواهد شد.
معاون استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: برنامههای دولت در این هفته با جزییات از طریق رسانههای گروهی به اطلاع مردم شریف استان خواهد رسید.