آغاز ساخت زیرگذر وتقاطع غیرهم سطح بلوار شهدای بوکان
ساخت زیرگذر وتقاطع غیرهم سطح بلوار شهدای بوکان با اعتبار۱۵۰ میلیارد آغازشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ خشایارصنعتی فرماندار بوکان ضمن تبریک پیشاپیش هفته دولت، در مراسم کلنگ زنی این طرح گفت: پروژههای عمران شهری بخشی از راهبرد جامع توسعهای شهرستان بوکان و برگرفته از روحیه تعامل و همکاری همه مسئولین است. این پروژه که در راستای رفع مشکلات ترافیکی و تسهیل عبور و مرور شهری طراحی شده، با هزینهای بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان با موافقت کمیته تطبیق فرمانداری از سوی شهرداری بوکان به مرحله اجرا درآمده است.
صنعتی افزود:اهمیت این پروژه به گونهای است که با بهرهبرداری از آن، شاهد کاهش چشمگیر ترافیک و افزایش ایمنی مسیرهای اصلی شهر خواهیم بود. علاوه بر این، اثرات مثبت این پروژه بر سیمای شهری بوکان غیرقابل انکار است.
فرماندار بوکان در ادامه سخنان خود در مراسم کلنگزنی پروژه زیرگذر، ضمن تمجید از هم صدایی موجود در مسیر توسعه بوکان و حمایت امام جمعه، نماینده مردم در مجلس و شورای تامین به اهمیت جذب سرمایهگذار برای تحقق بخشیدن به طرحهای توسعهای در بخشهای مختلف شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از اولویتهای مهم ما در دوره جدید توسعه شهرستان، جذب سرمایهگذار برای پروژههای کلیدی همچون تفرجگاه کیوه رش و نالیشکینه است. این پروژهها میتوانند به عنوان جاذبههای گردشگری شهرستان، نه تنها به رونق اقتصادی کمک کنند، بلکه موجب جذب گردشگر و افزایش اشتغال و بهبود زیرساختهای اجتماعی، فرهنگی و نشاط اجتماعی نیز خواهند شد.
خشایار صنعتی با تاکید بر رویکرد حمایتی دولت از پروژههای عمرانی، اضافه کرد:با در نظر گرفتن منافع و مصالح شهروندان، بایستی شوراهای اسلامی و شهرداری به مقوله ساماندهی و جابجایی محل دفن زباله شیخ لر، جانمایی آرامستان جدید، ساماندهی ترافیک درون شهری و زیباسازی معابر و توسعه المانهای فرهنگی، ضرورت کامل داشته باشند.
ماموستاعباس احمدی امام جمعه بوکان نیز در سخنانی با تاکید بر ابعاد معنوی و انسانی توسعه، این پروژه را مصداقی از عمل به مسئولیتهای اجتماعی و خدمت به مردم دانست و اظهار داشت: هر پروژهای که در جهت رفاه و آسایش مردم باشد، باید ضمن تقدیر بسط داده شده و ادامه دار باشد.
دکتر قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی به ابعاد تاثیرگذار این پروژه اشاره کرد و گفت: این پروژه، علاوه بر رفع مشکلات ترافیکی و بهبود شرایط حملونقل شهری، تاثیرات مثبتی بر وضعیت کالبدی منطقه خواهد گذاشت. کاهش زمان تردد و بهبود دسترسیها، موجب تسهیل در انجام فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
وی ضمن تقدیر از حمایتهای فرماندار و دیگر مسئولین با اشاره به پیگیریها و حمایتهای انجام شده در مجلس شورای اسلامی به منظور تخصیص منابع برای اجرای چنین پروژههایی، افزود: توسعه پایدار شهرستانها نیازمند توجه و همکاری همه ارگانها و دستگاههای اجرایی است. ما در مجلس نیز تمام تلاش خود را برای جذب اعتبارات تکمیلی و تسهیل در روند اجرایی پروژهها به کار خواهیم بست.
قابل ذکر است این پروژه با ابعادی به طول ۱۰۰ متر، عرض ۷/۳۰ متر و ارتفاع ۴/۳۰ متر، در راستای بهبود وضعیت ترافیکی و تسهیل رفتوآمد در سطح شهر طراحی و به پیمانکار سپرده شده است. با تکمیل این پروژه، انتظار میرود مشکلات ترافیکی مناطق اشاره شده شهرستان کاهش یابد و فرآیندهای توسعهای نیز تسریع شود.