به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی استان یزد هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه سواری بنز مشکوک شده و آن را به پارکینگ هدایت کردند.

وی افزود: با بررسی‌های لازم مشخص شد که خودرو به صورت قاچاق در حال تردد است که پس از هماهنگی قضائی، سواری بنز توقیف و راننده که قصد انتقال آن از جنوب کشور به تهران را داشت دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: کارشناسان ارزش خودروی توقیفی را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند و در این زمینه پرونده تشکیل و متهم به مراجع قضائی تحویل داده شد.

سردار نگهبان یادآور شد: مقابله با قاچاق کالا از اولویت‌های کاری پلیس استان یزد بوده و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مراتب را برای پیگیری به پلیس اطلاع دهند.