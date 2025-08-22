بامداد امروز جمعه واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ در محور سقز- مریوان، منجر به جان باختن ۲ نفر و مصدومیت ۲ نفر دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۰۰:۴۵ بامداد امروز و در محور سقز – مریوان حوالی روستای سوته به وقوع پیوست.

وی افزود: در این حادثه ۲ نفر در صحنه جان خود را از دست دادند و ۲ نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شدند که حال آنها وخیم گزارش شده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام به مرکز دیسپچ، سه دستگاه آمبولانس اورژانس به همراه تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند و عملیات رهاسازی مصدومان با همکاری نیرو‌های جمعیت هلال‌احمر انجام شد.

به گفته هدایی، پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در صحنه، مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان شفا شهرستان سقز منتقل شدند.