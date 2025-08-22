پخش زنده
گروه اردوی جهادی سلامت در روستاهای کم برخوردار شهرستان پلدشت به مردم خدمات بهداشتی و درمانی رایگان ارایه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با هدف ارایه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به مردم روستاهای کم برخوردار شهرستان مرزی پلدشت کانون جهادی شهید باکری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و با همکاری بسیج جامعه پزشکی به مدت سه روز در روستاهای محروم این شهرستان حضور یافتند.
معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی و مسئول گروه جهادی سلامت گفت: به اتفاق کانون جهادی شهید باکری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و همکاری بسیج جامعه پزشکی استان و بخشهای مختلف دانشگاه. شامل پزشک عمومی. داندانپزشکی. پزشکان متخصص زنان و زایمان و کودکان و قلب و عروق و اپتو متری و داروی رایگان به مردم ارایه خدمات بهداشتی و درمانی انجام دادند.
مهدی فتاحی خاطر نشان کرد: این گروه جهادی که شامل ۶۰ نفر میباشد در مدت سه روز با حضور در روستاهای کم برخوردار خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به مردم انجام دادند.
دکتر شهاب بینا مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدشت گفت: اردوی جهادی سلامت در مدت سه روز در روستاهای کم برخوردار شهرستان پلدشت به بیش از ۱۵۰۰ نفر خدمات بهداشتی و درمانی رایگان ارایه کردند.
برگزاری اردوی جهادی در حوزه سلامت علاوه بر ارتقای بهداشت. باعث افزایش خدمات درمانی بهتر به مردم مناطق کم برخوردار خواهد شد.