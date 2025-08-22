پخش زنده
همزمان با ایام هفته دولت در سال ۱۴۰۴، طرح های حوزه آب و فاضلاب استان گلستان با اعتباری بالغ بر ۱۲۷۸ میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ابوالفضل رحیمی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان حجم پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت سال ۱۴۰۴ را شامل، حفر و تجهیز ۸ حلقه چاه آب شرب جهت افزایش پایدار منابع آب، احداث ۴ باب مخزن ذخیره آب شرب با حجم کلی ۱،۲۲۰ مترمکعب، برای تأمین ذخیره استراتژیک و بهبود فشار آب در مناطق هدف، اجرای ۱۹ کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال آب شرب، به منظور کاهش هدررفت و ارتقای کیفیت خدمات رسانی، بهسازی ۱ دهنه چشمه برای بهرهوری بیشتر از منابع طبیعی آب و اجرای ۴ کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب، در راستای حفظ محیط زیست و ارتقای بهداشت عمومی عنوان نمود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در پایان، با اشاره به اهمیت این پروژهها در توسعه پایدار استان، اظهار داشت:این پروژهها بخشی از برنامههای توسعۀ شرکت آب و فاضلاب گلستان در سال جاری است که با هدف پوشش حداکثری خدمات پایدار آب و فاضلاب به مرحله افتتاح درآمده است.
این پروژهها در راستای تأمین آب شرب و بهبود سیستم فاضلاب برای بهره مندی ۴ شهر و ۱۵ روستا و همچنین ۱۲،۹۲۳ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۴۱،۳۵۴ نفر افتتاح میشود.