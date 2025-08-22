رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مشگین‌شهر گفت: معرفی ظرفیت‌های این شهرستان و ایجاد نشاط و شادابی در بین ورزشکاران و علاقه‌مندان به طبیعت ، اولویت اصلی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در برگزاری این مسابقه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین دوره مسابقه اسکای رانینگ با حضور شرکت‌کنندگانی از سراسر کشور در منطقه نمونه گردشگری قینرجه در ارتفاعات قله آیقار از قلل سبلان در شهرستان مشگین شهر برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مشگین‌شهر گفت : اجرای این برنامه علاوه بر ارتقای سلامت جسمی، روحی و روانی، به ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار گردشگری در منطقه کمک می کند.

ایمانعلی ایمانی تاکید کرد: این مسابقات فرصتی برای شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی در این رشته و همچنین معرفی ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و جاذبه‌های منحصر به فرد طبیعی شهرستان مشگین‌شهر و به ویژه منطقه نمونه گردشگری قینرجه است.

وی گفت : این برنامه با مشارکت، همراهی و همکاری اکوکمپ دورنا یکی از موفق‌ترین واحدهای بومگردی استان برگزار شد و در پایان از طرف مجموعه گردشگری اکو کمپ دورنا ، از تمامی افراد شرکت کننده با اهدا لوح و هدایایی تجلیل شد.