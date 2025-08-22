به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان ، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و سرپرست شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور، از طرح احداث ادامه بلوار خلیج فارس زرین‌شهر بازدید کرد.

طرح احداث ادامه بلوار خلیج فارس یکی از طرح‌های مهم حمل‌ونقلی زرین‌شهر محسوب می‌شود که نقش کلیدی در اتصال شرق زرین‌شهر به بزرگراه کنارگذر غرب استان اصفهان دارد.

با وجود اهمیت بالای این طرح، اجرای آن طی سال‌های گذشته به دلیل چالش‌های متعدد متوقف شده بود و ازسرگیری آن نیازمند تعامل و همکاری ادارات کل حمل‌ونقل استان است.

در این بازدید، معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن بررسی آخرین وضعیت اجرایی طرح، بر اهمیت راهبردی آن در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه تأکید کرد و خواستار تسریع در روند اجرایی با مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های ذی‌ربط شد.

مدیرعامل شرکت توسعه زیرساخت حمل نقل کشور با اشاره به لزوم تسریع در احداث خط ریلی مبارکه به چهارمحال بختیاری از احداث ایستگاه باربری در منطقه کاهریز لنجان خبر داد و گفت: توسعه زیر ساخت‌های جاده‌ای آزادراه و بزرگراه‌ها در کشور از مهمترین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی به منظور توسعه اقتصادی کشور کاهش تصادفات و کاهش میزان مصرف سوخت است.

بازوند از تقاطع غیر هم‌سطح و پل زیرگذر مسکن مهر فولادشهر به آزادراه شهید کاظمی جاده اصغهان شهرکرد محور سفید دشت به ورنامخواست و جاده کمربندی باغبادران بازدید کرد.