قهرمانی تیم فرهان و شهریاد اهرزاد در تنیس ساحلی قهرمانی ایران
پرونده رقابتهای ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی در شرایطی بسته شد که در فینال بخش مردان، تیم میلاد کیمرام و امیر على بنده نژاد به مقام دومی رضایت دادند تا فرهان و شهریاد اهرزاد بر سکوی نخست تکیه بزنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، روز پایانی مسابقات ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی قهرمانی ایران در زمینهای ساحلی مجموعه آسایش مازندران برگزار شد و تیمهای حاضر در فینال برای کسب عناوین قهرمانی با هم دیدار کردند.
در فینال بخش مردان تیم فرهان و شهریاد اهرزاد با نتیجه ۶ بر یک و ۷ بر ۶ مقابل تیم میلاد کىمرام – امیر على بنده نژاد به پیروزی رسید تا قهرمانی این دوره را به نام خود ثبت کند. عنوان سوم مشترک نیز به تیمهای فربد فتاح – سالار ریاحى و کامبیز درویش نژاد – مهرزاد حدادیان رسید.
در بخش بانوان نیز تیم فاطمه سرسنگی و ساره هژبر با نتیجه ۷ بر ۵ و ۷ بر ۶ تیم نازنین انوری – یاسمن حیدری را مغلوب کرد و قهرمان شد. تیمهای نیلرام دهستانی – پریسا گرزینی و نیکی ثابتی – عسل فرحبدنیا نیز به مقام سوم مشترک رضایت دادند.
رقابتهای ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی از ۲۷ مرداد ماه با حضور بازیکنانی از استانهای هرمزگان، گلستان، مازندران، سمنان، تهران و گیلان در زمینهای مجموعه آسایش مازندران برگزار و شب گذشته با معرفی برترینها پایان یافت.
مدیریت مسابقات بر عهده علیرضا علی حسینی بود و مجید گلچین (سرداور نشان سفید) سرداوری بازیها را بر عهده داشت.