به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ اقلیمیان فرماندار شهرستان چایپاره از طرح عمرانی بهسازی و آسفالت روستای قورول سفلی از توابع بخش مرکزی شهرستان بازدید کرده، روند پیشرفت آن را مورد بررسی قرار داد.

رضا اقلیمیان در حاشیه این بازدید، با اهالی محترم روستای مذکور نیز گفت‌و‌گو کرده و مسائل و مشکلات آنها را جویا شد.

گفتنی است پروژه بهسازی و آسفالت معابر روستای قورول سفلی به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع زیر سازی و ۳۵۰۰ متر مربع نیز آسفالت ریزی شده و دو میلیارد و پانصد میلیون تومان نیز اعتبار هزینه شده است.

جدول گذاری و زیر سازی معابر توسط دهیاری روستا با اعتبار یک میلیارد و پانصد میلیون تومان و آسفالت معابر توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان چایپاره با اعتبار یک میلیارد تومان انجام شده، که در هفته دولت افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

در این بازدید که بخشدار مرکزی و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نیز حضور داشت، رضا اقلیمیان فرماندار شهرستان از تلاش‌های تمامی مسئولین استانی و شهرستانی و همچنین تعامل و همکاری شورا‌های اسلامی و دهیاران که در ارتقاء شاخص آسفالت معابر روستایی شهرستان همت گمارده‌اند، قدردانی کرد.