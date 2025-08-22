پخش زنده
امروز: -
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین از مهار آتشسوزی در دو نقطه از مراتع بخش طارم سفلی شهرستان قزوین خبر داد که مجموعاً ۱۰۴ هکتار از این مناطق را در بر گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آزیتا اسدی گفت: در جریان عملیات اطفاء حریق، مسئول منابع طبیعی بخش الموت شرقی از ناحیه پا مصدوم و برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.
وی گفت: این آتشسوزیها که در حاشیه جنگل بین عنبقین و حسنآباد و همچنین مراتع حسنآباد و نصیرآباد رخ داد، پس از ساعتها تلاش بیوقفه تیمهای اطفاء حریق متشکل از نیروهای اداره کل منابع طبیعی، محیط زیست، نیروهای مردمی، بخشداری و شهرداری سیردان و آتشنشانی، خاموش شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: در این حادثه، حدود ۴ هکتار از مراتع عنبقین و نزدیک به ۱۰۰ هکتار از مراتع حسنآباد و نصیرآباد دچار حریق شد.
به گفته اسدی، شدت وزش باد عملیات اطفاء را با دشواری مواجه کرده بود.
مناطق حادثه دیده جزو مناطق چهارگانه و حفاظت شده محیط زیست هستند. همچنین، عامل یا عوامل آتشسوزی شناسایی شده و با هماهنگی رئیس دادگاه بخش، بازداشت و برای رسیدگی به پرونده تحویل کلانتری سیردان گردید.