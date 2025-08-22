به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آزیتا اسدی گفت: در جریان عملیات اطفاء حریق، مسئول منابع طبیعی بخش الموت شرقی از ناحیه پا مصدوم و برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.

وی گفت: این آتش‌سوزی‌ها که در حاشیه جنگل بین عنبقین و حسن‌آباد و همچنین مراتع حسن‌آباد و نصیرآباد رخ داد، پس از ساعت‌ها تلاش بی‌وقفه تیم‌های اطفاء حریق متشکل از نیروهای اداره کل منابع طبیعی، محیط زیست، نیروهای مردمی، بخشداری و شهرداری سیردان و آتش‌نشانی، خاموش شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: در این حادثه، حدود ۴ هکتار از مراتع عنبقین و نزدیک به ۱۰۰ هکتار از مراتع حسن‌آباد و نصیرآباد دچار حریق شد.

به گفته اسدی، شدت وزش باد عملیات اطفاء را با دشواری مواجه کرده بود.

مناطق حادثه دیده جزو مناطق چهارگانه و حفاظت شده محیط زیست هستند. همچنین، عامل یا عوامل آتش‌سوزی شناسایی شده و با هماهنگی رئیس دادگاه بخش، بازداشت و برای رسیدگی به پرونده تحویل کلانتری سیردان گردید.