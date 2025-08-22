بیش از ۱ هزار و‌۴۶۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد در سطح آذربایجان غربی فعالیت می‌کنند که غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان یکی از مهمترین ماموریت‌های آنان است.

فعالیت بیش از ۱ هزار و‌۴۰۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسئول کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد آذربایجان غربی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما با اعلام این خبر گفت: امسال بیش از ۱۰ هزار نفر در سامانه بچه‌های مسجد ثبت نام کرده‌اند که گامی در جهت ترغیب نوجوانان برای حضور در برنامه‌های فرهنگی و هنری مساجد است.

محسن رضایی یکی از مهمترین طرح‌ها در زمینه غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان را اجرای طرح مسجد کانون نشاط دانست و افزود: اجرای این طرح از تابستان سال گذشته شروع شده و امسال برای دومین سال پیاپی هم در سطح ملی و هم در سطح استانی اجرا می‌شود.

او خاطرنشان کرد: در آذربایجان غربی طرح مسجد کانون نشاط با عنوان طرح نسلی نو با بستر سازی مناسب در مسجد برای جذب و هدایت نوجوانان به برنامه‌های فرهنگی و هنری اجرا می‌شود.