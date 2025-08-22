شهرستان نظرآباد با ۱۷۴ هکتار گلخانه فعال، رتبه نخست استان البرز را در زمینه کشت گلخانه‌ای به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ،مسئول ترویج و آموزش کشاورزی جهاد کشاورزی نظراباد گفت: این شهرستان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین گلخانه‌ای، توانسته صرفه‌جویی چشمگیر در مصرف آب، کاهش استفاده از سموم و آفات و افزایش بهره‌وری را به دست آورد.

زینب ناظمی گفت: هر هکتار گلخانه در نظرآباد نسبت به کشت فضای باز ۴۰ تا ۶۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب دارد و میزان استفاده از سموم و آفت‌کش‌ها نیز تا ۶۰ درصد کاهش یافته است، این اقدامات ضمن کاهش هزینه‌ها و حفظ منابع طبیعی، کیفیت و سلامت محصولات را نیز تضمین می‌کند.

وی افزود:در مقایسه با کشت فضای باز، محصولات گلخانه‌ای ۴ تا ۶ برابر بیشتر تولید می‌کنند و امکان عرضه خارج از فصل، سود اقتصادی قابل توجهی برای کشاورزان ایجاد می‌کند، در واقع کشت گلخانه‌ای نسبت به فضای باز، چند برابر درآمد بیشتر برای کشاورزان دارد.

وی گفت: یک مجموعه ۱۰ هکتاری گلخانه‌ای شهرستان نظرآباد، که با روش‌های مدرن گلخانه‌ای محصولات باکیفیت تولید می‌کند، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، توانسته بازار‌های خارجی را نیز شناسایی کند و در حال حاضر محصولات خود را به چند کشور همسایه ایران صادر می‌کند.

ناظمی گفت:این موفقیت، نمونه‌ای از توانمندی شهرستان نظرآباد در ترکیب تولید گلخانه‌ای و صادرات پایدار است.

توسعه گلخانه‌ها در شهرستان نظرآباد علاوه بر افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع، فرصت‌های اشتغال پایدار را نیز برای کشاورزان فراهم کرده و شهرستان را به پیشتاز کشاورزی استان البرز و نمونه موفق کشاورزی مدرن کشور تبدیل کرده است.