نظرآباد با ۱۷۴ هکتار گلخانه، پیشتاز در کشاورزی گلخانهای استان البرز
شهرستان نظرآباد با ۱۷۴ هکتار گلخانه فعال، رتبه نخست استان البرز را در زمینه کشت گلخانهای به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
،مسئول ترویج و آموزش کشاورزی جهاد کشاورزی نظراباد گفت: این شهرستان با بهرهگیری از فناوریهای نوین گلخانهای، توانسته صرفهجویی چشمگیر در مصرف آب، کاهش استفاده از سموم و آفات و افزایش بهرهوری را به دست آورد.
زینب ناظمی گفت: هر هکتار گلخانه در نظرآباد نسبت به کشت فضای باز ۴۰ تا ۶۰ درصد صرفهجویی در مصرف آب دارد و میزان استفاده از سموم و آفتکشها نیز تا ۶۰ درصد کاهش یافته است، این اقدامات ضمن کاهش هزینهها و حفظ منابع طبیعی، کیفیت و سلامت محصولات را نیز تضمین میکند.
وی افزود:در مقایسه با کشت فضای باز، محصولات گلخانهای ۴ تا ۶ برابر بیشتر تولید میکنند و امکان عرضه خارج از فصل، سود اقتصادی قابل توجهی برای کشاورزان ایجاد میکند، در واقع کشت گلخانهای نسبت به فضای باز، چند برابر درآمد بیشتر برای کشاورزان دارد.
وی گفت: یک مجموعه ۱۰ هکتاری گلخانهای شهرستان نظرآباد، که با روشهای مدرن گلخانهای محصولات باکیفیت تولید میکند، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، توانسته بازارهای خارجی را نیز شناسایی کند و در حال حاضر محصولات خود را به چند کشور همسایه ایران صادر میکند.
ناظمی گفت:این موفقیت، نمونهای از توانمندی شهرستان نظرآباد در ترکیب تولید گلخانهای و صادرات پایدار است.
توسعه گلخانهها در شهرستان نظرآباد علاوه بر افزایش بهرهوری و صرفهجویی در منابع، فرصتهای اشتغال پایدار را نیز برای کشاورزان فراهم کرده و شهرستان را به پیشتاز کشاورزی استان البرز و نمونه موفق کشاورزی مدرن کشور تبدیل کرده است.