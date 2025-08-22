به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی با تداوم جریانات شرقی در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور و استان مرکزی و خیزش و انتقال ذرات معلق گردوخاک به استان و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان آسمان بعضی نواحی طی سه روز آتی کماکان در بعضی از ساعات غبار آلود خواهد بود.

به جز این آسمان استان طی پنج روز آینده صاف در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد پیش بینی می شود.