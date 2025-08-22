پخش زنده
قم امروز همزمان با سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلیالله علیه و آله و شهادت امام حسن مجتبی علیهالسلام، غرق در عزا و ماتم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، از ساعات ابتدایی صبح، هیئتها و دستههای عزاداری از نقاط مختلف شهر حرکت خود را آغاز کردند و با سینهزنی و نوحهخوانی، خود را به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها رساندند.
خیل عاشقان خاندان عصمت و طهارت در مسیرهای منتهی به حرم گرد هم آمدند و با برپایی مجالس روضه، یاد مظلومیت امام حسن مجتبی علیهالسلام و غربت پیامبر رحمت را زنده نگه داشتند. حضور نوجوانان و جوانان در صفوف عزاداران، حالوهوایی معنوی و پرشور به این آیین بخشیده بود.
در میدان آستانه و صحنهای حرم مطهر، دستههای عزاداری یکی پس از دیگری وارد شدند و با ذکر مصیبت و زمزمه نوحهها، اوج ارادت خود را به خاندان پیامبر نشان دادند. صدای واحد یا رسولالله و یا حسن مظلوم، در فضای حرم طنینانداز شد.
برنامههای ویژه سخنرانی و قرائت مراثی نیز در شبستانها و رواقهای حرم برگزار شد و علما و خطبا در سخنان خود بر ضرورت پیروی از سیره پیامبر اکرم و امام حسن مجتبی تاکید کردند. عزاداران نیز با اقامه عزای آل الله بار دیگر پیمان وفاداری خود را با راه اهلبیت تجدید کردند.