ورزش صبحگاهی می‌تواند به بهبود روحیه، تقویت سلامت جسم و روان کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، صبح امروز، جمع زیادی از شهروندان همدان در بوستان‌های سطح شهر گرد هم آمدند تا با انجام برنامه ورزش صبحگاهی، روز خود را پرانرژی آغاز کنند.

یکی از شهروندان بیان کرد: ورزش صبحگاهی باعث می‌شود روزم را با انرژی و تمرکز شروع کنم و حس شادابی بیشتری داشته باشم.

برنامه‌های ورزش صبحگاهی علاوه بر فواید جسمانی، فرصتی برای ایجاد تعامل اجتماعی و تقویت حس همبستگی بین شهروندان فراهم می‌کنند.