به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، از امروز تا اواسط هفته آینده روند افزایش دما در اغلب نقاط استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: از فردا تا سه شنبه (بویژه طی صبحگاه و شامگاه)، جریانات جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبشرقی، جنوبی و تا حدودی بخش‌های مرکزی استان خواهند شد.

او ادامه داد: طی امروز در مناطق شمالِ غربی، غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و تا اواسط هفته آینده در بخش‌های جنوب شرقی استان، سرعت وزش باد‌ها طی ساعاتی از بعد از ظهر‌ها در حد متوسط خواهد بود؛ لذا احتمال خیزش گردوغبار‌های محلی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست. شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود.