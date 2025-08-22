پخش زنده
امروز: -
آیت الله اشکوری نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری از محل جنایت رژیم اسرائیل در آستانه اشرفیه بازدید و به مقام شامخ شهدای این حمله وحشیانه ادای احترام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله سید علی حسینی اشکوری یکی از نمایندگان گیلان در مجلس خبرگان رهبری، به آستانه اشرفیه رفت و از محل جنایت رژیم صهیونیستی در این شهرستان بازدید و به مقام شامخ شهدای این حمله وحشیانه ادای احترام کرد.
آیت الله حسینی اشکوری در این بازدید گفت: همانگونه که خرابههای شام، کاخ ستم یزید را متزلزل کرد، خانههای خراب شده این بیگناهان که با موشکهای رژیم ددمنش اسرائیل ویران شد، کاخ ستم آمریکا و اسرائیل را سرنگون خواهد کرد و بزودی نابودی کامل اسرائیل و آمریکا را شاهد خواهیم بود.