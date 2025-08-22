پخش زنده
امروز: -
مراسم عزاداری و پیادهروی سالروز رحلت جانسوز پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در شهر ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز ایلام؛ به مناسبت شهادت رحلت جانسوز پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) مردم ایلام در قالب پیاده روی عشق و ارادت خود را به اهل بیت عصمت و طهارت ابراز کردند.
این مراسم ساعت ۱۱ صبح از میدان شهید کشوری، رو به روی بنیاد شهید آغاز و با حرکت هیأتهای مذهبی و اقشار مختلف مردم به سمت مصلای امام خمینی شهر ایلام ادامه یافت.