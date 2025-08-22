در وزن ۵۵ کیلوگرم پیام احمدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل عمر اینتیماک اولو از قرقیزستان با نتیجه ۹ بر ۴ پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ از سد ایوان سولومین از روسیه گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. احمدی در این مرحله به مصاف آرسن ژوما از قزاقستان می‌رود.

در وزن ۶۷ کیلوگرم غلامرضا عبدولی در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر لوکاس مارسیل از برزیل را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۲ بر ۱ از سد آندری خوزروانیدزه از گرجستان گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. عبدولی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب ژانتورو میرزالیف از قرقیزستان شد و باید منتظر حضور این کشتی گیر در دیدار فینال باشد تا وی نیز شانس ادامه کار برای کسب مدال برنز در گروه بازنده‌ها را بدست آورد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم احمدرضا محمدیان در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب آریوناس کولیتسوپولوساز یونان شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کارخود در گروه بازنده‌ها ادامه دهد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی صیدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۱ مقابل آفان ساماجیچ از بوسنی را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر آندری رودین از کرواسی را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. صیدی در این مرحله با ایلیا کوماروف از روسیه پیکار می‌کند.