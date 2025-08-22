گوشه گوشه آذربایجان‌غربی همزمان با ۲۸ صفر سالروز رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) سیاهپوش شده و غرق در عزا و سوگواری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، اقشار مختلف مردم آذربایجان‌غربی در حالیکه از اول ماه محرم عزادار هستند، در دهه آخر ماه صفر نیز با تدارک مجالس عزاداری، دعا و نیایش به استقبال سالگرد رحلت پیامبر بزرگوار اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) رفته‌اند.

مردم عزادار آذربایجان غربی دیشب و امروز با حضور گسترده در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و اماکن مکان مذهبی در فراق پیام آور وحی حضرت محمد مصطفی (ص) و فرزند برومند آن حضرت امام حسن مجتبی (ع) اشک ماتم ریختند.

با برپایی مراسم ویژه عزاداری ۲۸ صفر با حضور اقشار مردم محلات از سوی هیات‌های مذهبی، دوستداران خاندان عصمت و طهارت (ع) هم با نوحه سرایی مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) بر سر و سینه زده و اشک ماتم ریختند.

همچنین به مناسبت سالروز شهادت حضرت پیامبر اعظم (ص)، زیارت ازبعید آن حضرت در مساجد و حسینیه‌های آذربایجان غربی برگزار شد.