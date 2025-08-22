پخش زنده
امسال بیش از یک میلیون تن ذرت علوفهای در شهرستان دزفول برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول گفت: در کشت بهاره سال جاری، ۲۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به ذرت علوفهای اختصاص یافت.
بهروز قمرزاده با اشاره به اینکه از این میزان بیش از یک میلیون تن ذرت علوفهای برداشت شده است، اظهار کرد: این میزان تولید چشمگیر، دزفول را به یکی از قطبهای اصلی تولید علوفه در کشور تبدیل کرده و بیشتر محصول برداشتشده به استانهای دیگر ارسال شده است.
وی با بیان اینکه کشت قراردادی محصولات کشاورزی از سیاستهای مهم وزارت جهاد کشاورزی است بیان کرد: اولویت جهاد کشاورزی شهرستان دزفول در جهت تحقق اهداف وزارتخانه و سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در محصول ذرت، گسترش کشت قراردادی آن خواهد بود و در این راستا از ظرفیت حضور فعال شرکتها و تشکلهای بخش خصوصی بهره خواهیم برد.
سالانه حدود سه و نیم میلیون تن انواع محصول زراعی و باغی در دزفول تولید میشود.