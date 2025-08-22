پخش زنده
امروز: -
کیفیت هوای کلانشهر مشهد در سی و یکمین روز مرداد ماه ۱۴۰۴ با افزایش حجم آلایندههای گرد و غبار، در شرایط «ناسالم» است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۵ نشانگر هوای ناسالم است و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته اگرچه با عدد ۹۸، گویای سالم بودن هواست، اما عبور این شاخص هم از عدد ۱۰۰ نشاندهنده آلودگی هوا در این شاخص خواهد بود.
سعید محمودی افزود: هم اکنون کیفیت هوای هشت منطقه مشهد در شرایط «سالم» قرار دارد و شاخص کیفیت هوا در ۱۵ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت، ناسالم و آلوده است.
وی ادامه داد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روزهای هوای آلوده باید از تردد غیر ضروری در سطح کلانشهر مشهد خودداری کنند.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.
همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب میشود.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.