مدیرعامل برق منطقهای مازندران: نیروگاههای خورشیدی برای کاهش خاموشیهای درمدار و توسعه نیروگاههای حرارتی با شتاب بالا در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نشست هماندیشی مدیران صنعت برق مازندران با موضوع بررسی چالش های انرژی برق غرب استان در راستای ارتقای زیر ساختهای صنعت برق و همچنین احداث پستهای خطوط برق و استفاده از ظرفیتهای استانهای گیلان و قزوین، در تنکابن برگزار شد.
مدیرعامل برق منطقهای مازندران در حاشیه این نشست هماندیشی با اشاره به اجرای عملیات احداث خط ۴۰۰ کیلوولت قزوین–تنکابن به طول ۱۰۰ کیلومتر و با ظرفیت انتقال ۲۰۰۰ مگاوات گفن: این طرح با صرف حدود دو سال زمان بیش از ۸ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.
موسوی تاکامی افزود:با رایزنیهای انجام شده ۲۰ هکتار زمین در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته و احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی در فاز اول و ۱۰۰۰ مگاواتی در فاز نهایی در دستور کار است.
وی با بیان اینکه پستهای جدیدی در شیرود، سیسرا، پارس نئوپان و جواهرده پیشبینی شده ، گفت: همچنین خط تبادلی چابکسر–تنکابن تقویت میشود تا ظرفیت آن دو برابر گردد.
مدیر عامل برق منطقهای مازندران،همچنین از اتصال رینگ ۴۰۰ کیلوولت غرب مازندران به نیروگاه نکا با اجرای خط ۴۰۰ کیلوولت خبر داد و افزود: این خط به کلاردشت، شبکه غرب مازندران به نیروگاههای نکا، کاسپین و قزوین متصل خواهد شد که پایداری برق منطقه را به طور چشمگیری افزایش میدهد.
موسوی با اشاره به کاهش خاموشیها تأکید کرد: تا یک ماه آینده با اجرای برنامههای مدیریت بار سطح خاموشیها کاهش خواهد یافت و در ادامه با بهرهبرداری از طرحهای در دست اجرا برق پایدار و با کیفیتتری به مشترکان ارائه خواهد شد.
مدیرعامل برق منطقهای مازندران با اشاره به شرایط اخیر شبکه برق تصریح کرد:به دلیل افزایش مصرف در مناطق گرمسیر و افت شدید فرکانس، در مواردی رلههای کنترل فرکانس ناچار به قطع بار میشوند که این موضوع برنامهریزیشده نیست و برای پایداری شبکه انجام میشود.
موسوی افزود:با ورود هفتگی نیروگاههای خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی به مدار و همچنین احداث نیروگاههای حرارتی در نقاط مختلف کشور از جمله در غرب مازندران و گلستان، پیشبینی میشود؛ میزان خاموشیها به مرور کاهش یافته و مدیریت شود.
وی با اشاره به روند توسعه نیروگاهها درمازندران خاطرنشان کرد: در حالی که طی دهههای گذشته هر ۷ تا ۸ سال یک واحد نیروگاهی وارد مدار میشد، با تلاشهای دولت سیزدهم و برنامهریزی وزارت نیرو، نخستین واحد ۱۸۳ مگاواتی کلاس E در نیروگاه نکا وارد شبکه شده و واحدهای جدیدی نیز در سالهای آتی در محمودآباد و تنکابن به مدار خواهند آمد.
مدیرعامل برق منطقهای مازندران همچنین تأکید کرد: با رشد سریع احداث نیروگاههای خورشیدی و حرارتی اطمینان داریم ظرف سه تا چهار سال آینده مشکل ناترازی برق به طور کامل برطرف خواهد شد.
وی ضمن عذرخواهی از مردم بابت خاموشیهای اخیر ابراز امیدواری کرد؛ با تداوم پروژههای در دست اجرا این مشکلات به زودی به حداقل برسد.
ضرورت ایجاد نیروگاه در غرب مازندران
نماینده مردم شهرستانهای تنکابن، عباسآباد و رامسر درمجلس هم با تأکید بر بحران انرژی و خاموشیهای مکرر در استان گفت:غرب مازندران به جز نیروگاه متوسط کاسپین فاقد نیروگاه بزرگ است و همین امر موجب کاهش پایداری و افت کیفیت شبکه برق میشود، حوادثی مانند مشکل پست چابکسر خاموشیها را تشدید کرده است.
شمس الدین حسینی همچنین از پیگیری ساخت نیروگاه هزار مگاواتی و نیز اجرای طرحهای جدید در عباسآباد، جواهرده، جنترودبار و اشکورات خبر داد و افزود:ارتقای پست شیرود پیش از پیک سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار میگیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بزرگترین طرح پیشبینیشده را احداث خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت از نیروگاه شهید رجایی به غرب استان عنوان و خاطرنشان کرد: این طرح ملی با برآورد اولیه بیش از ۴ هزار میلیارد تومان و مسیر ۹۰ کیلومتری نیازمند طراحی خاص و اخذ مجوز منابع طبیعی است، که توافق اولیه با منابع طبیعی انجام شده و سهشنبه آینده جلسه نهایی در نوشهر برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به تفویض اختیار به منابع طبیعی کشور برای تخصیص زمین به نیروگاههای خورشیدی گفت:برای چند نقطه از جمله کجور و جنترودبار احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی پیشبینی شده تا منطقه از قافله تجدیدپذیرها عقب نماند.