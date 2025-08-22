پخش زنده
با حمایت معاونت علمی ریاستجمهوری، دو طرح راهبردی در حوزه علوم شناختی و توسعه زیرساختهای ملی آزمایشگاهی، به پیشرفت عملیاتی چشمگیری دست یافتند. این حرکت، گامی مهم در تحقق اهداف ملی کشور محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دو طرح راهبردی و زیرساختی در مسیر تحقق اهداف ملی در حوزه علوم شناختی و توسعه زیرساختهای ملی آزمایشگاهی با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری به مرحله پیشرفت عملیاتی قابل توجهی رسید.
عطاءاله پورعباسی گفت: این طرحها با رویکرد توسعه فناوریهای پیشرفته، تربیت نیروی انسانی متخصص، تقویت زیرساختهای پژوهشی و درمانی و افزایش مشارکت بینالمللی طراحی و اجرا شدهاند و نقشی کلیدی در تحقق سیاستهای کلان کشور در حوزه سلامت، امنیت شناختی و اقتصاد دانشبنیان ایفا میکنند.
به گفته وی، در میان این طرحها، مرکز ملی «نخستیسانان» بهعنوان زیرساخت منحصربهفرد در منطقه به پیشرفت ۸۵ درصدی رسیده است. این مرکز نقشی بیبدیل در پژوهشهای شناختی، نوروساینس، توسعه درمانهای نوین و مطالعه بیماریهای پیچیده مغزی ایفا میکند و سالانه از خروج ۳۵ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری میشود.
پورعباسی با بیان اینکه مرکز ملی نخستیسانان بهعنوان نزدیکترین گونه به انسان در ساختار مغزی و رفتاری، نقش غیرقابل جایگزینی در تحقیقات شناختی، تولید داروهای نوین و آزمون فناوریهای پزشکی و درمانی دارد، خاطر نشان کرد: با راهاندازی این مرکز زنجیره مطالعات از سطح سلولی تا رفتار و درمان مهیا شده و ایران در مسیر خودکفایی علمی، توسعه درمانهای پیشرفته و قطع وابستگی به منابع خارجی گام بلندی برداشته است. این طرح همچنین با اشتغالزایی برای پژوهشگران سهم مهمی در توسعه اقتصاد دانشبنیان ایفا میکند.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی همچنین اظهار کرد: در گامی دیگر با طراحی و ساخت سیستم تحریک عمقی مغز در کشورمان، زمینه برای ورود ایران به عرصه فناوریهای پیشرفته نورومدولاسیون فراهم شده است.
وی تصریح کرد: سامانه تحریک عمقی مغز (DBS)، بهعنوان یکی از پیشرفتهترین فناوریهای درمانی برای بیماریهایی مانند پارکینسون، افسردگی مقاوم به درمان و اختلالات حرکتی، در قالب طرحی فناورانه توسط نخبگان ایرانی طراحی شد.
وی گفت: با دستیابی به دانش فنی و توان طراحی این فناوری در داخل کشور، ایران در مسیر کاهش بستگی، ارتقاء توانمندیهای پزشکی پیشرفته و تجاریسازی دانش بومی گام مهمی برداشته است و پتانسیل جلوگیری از ارزبری معادل ۴ میلیون دلار در سال را دارد.
پورعباسی همچنین اظهار کرد: پیشرفت این دو طرح کلیدی، نماد بلوغ راهبردی سیاستهای کشور در حوزه فناوریهای شناختی و اثربخشی حمایتهای هدفمند معاونت علمی است و این اقدامات نه تنها موجب تقویت زیرساختها و ظرفیتهای ملی میشود، بلکه زمینه ساز تثبیت جایگاه ایران بهعنوان مرجع علمی و فناورانه در منطقه در حوزه علوم شناختی خواهد بود.