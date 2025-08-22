خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: پیامبر (ص) نسخه حیات بخش [بشریت و] شما است، لذا پیامبر را سرمشق زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خود قرار دهید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پایتخت در مصلی امام خمینی (ره) با حضور نمازگزاران، گفت: خودم و شما را دعوت به حریم نگهداشتن برای ذات مقدس ربوبی دارم. در روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که شما را دعوت به تقوا می‌کنم و به خداوند نیز سفارش شما را دارم؛ یعنی اگر برای خدا حریم نگه دارید به او سفارش می‌کنم که برای شما حریم بایسته نگه دارد.

وی افزود: قرآن کریم چهارم وظیفه را برای مسلمانان نسبت به پیامبر مشخص کرده است و این نه صرفاً برای مسلمانان صدر اسلام بلکه همه مسلمانان در زمان‌های مختلف است.

آیت الله خاتمی تصریح کرد: وظیفه اول اطاعت و تبعیت از پیامبر است. وظیفه دوم رعایت ادب در محضر پیامبر است و اینکه یا رسول الله بگویید و اسم پیامبر را نیاورید. وظیفه سوم آن است که پیامبر را تنها نگذارید و در صحنه‌های بایسته حضور داشته باشید. وظیفه چهارم آن است که پیامبر را سرمشق خود قرار دهید. یعنی اینکه پیامبر نسخه حیات بخش [بشریت و] شما است، لذا پیامبر را سرمشق زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خود قرار دهید.

آیت‌الله خاتمی با بیان آنکه بزرگترین شکر، شکر وجود نظام مقدس است و لازم است در مقابل مشکلات مقاومت کنیم، گفت: چند مناسبت در هفته جاری وجود دارد که وظیفه خود می‌دانم از آنها یاد کنم؛ روز اول شهریور، روز شهادت شهید سید اسدالله لاجوردی است. روز چهارم شهریور، روز شهادت حاج مهدی عراقی و فرزند شهیدش است. خصوصیت این بزرگواران این بود که در دوره غربت انقلاب در آن روزگاری که مبارزه با شاه دل شیر می‌خواست، این دل شیر را داشتند.

امام جمعه موقت تهران با یاد شهید اندرزگو، بیان کرد: شهید اندرزگو مجاهد مدام بود؛ ولادتش ایام شهادت امیرالمؤمنین و شهادتش نیز در ایام شهادت امیرالمؤمنین واقع شد؛ او یکپارچه توکل و یکپارچه تعبد بود. عزیزان دیگر همچون حاج مهدی عراقی که همراه امام در پاریس بود و شهید لاجوردی که در دستگاه قضائی و سازمان زندان‌ها به‌عنوان یک مربی بزرگ فعالیت می‌کرد، همه دارای جایگاه والایی بودند.

وی با اشاره به احمد توکلی و محمود فرشچیان که به تازگی از دنیا رفتند، ادامه داد: همچنین گرامی می‌داریم یاد و خاطره آقای احمد توکلی که به تعبیر مقام معظم رهبری مبارز مؤمن و صادق بود؛ در عین حال گرامی می‌داریم عالم مجاهد حجت‌الاسلام والمسلمین آقای نعیم‌آبادی، لذا گرامی می‌داریم یاد عزیزی که ستاره درخشانی در آسمان هنر ایرانی بود، آقای محمود فرشچیان که تابلوی عصر عاشورای او یک روضه مجسم است. خداوند همه اینها را رحمت کند و با اولیای خود محشور بفرماید.

خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد: پنج مناسبت در این هفته وجود دارد. مناسبت اول، هفته دولت است که از روز دوم شهریور آغاز می‌شود. مناسبت آن نیز بسیار به‌جا است که همان شهادت یاران مخلص امام، شهید رجایی و شهید باهنر، است.

وی ادامه داد: منافقین کوردل شهادت اینها را رقم زده بودند، اما نکته مهم این است که ریاست آنها را تغییر نداد و این الگو گرفتنی است، نشان‌دهنده استقامت در راه انقلاب است.

آیت الله خاتمی عنوان کرد: مطلب دوم این است که سیره امامین انقلاب همواره بر این بوده است که دولت‌ها را تقویت کنند، لذا بار عظیم اداره کشور بر دوش دولت‌هاست و باید کمک شوند تا بتوانند این بار را بردارند. حمایت از دولت هم جنبه منطقی و عقلانی دارد و هم جنبه شرعی. ولی یک نوع حمایت، حمایت متملقانه است که فقط به‌به و چه‌چه می‌گویند؛ اما حمایت دیگری وجود دارد که در شأن ملت است و آن حمایت ناصحانه است؛ به این معنا که خوبی‌ها را ببینند و بگویند آفرین، تشویق کنند و خسته نباشید بگویند و اگر مواردی را هم دیدند که نیازمند تذکر است، منطقی و دوستانه یادآوری نمایند. این مطلب دوم است.

خطیب نماز جمعه تهران اظهار کرد: مطلب سوم این است که دولت تراز، دولت آخرالزمان است؛ دولت تراز آن دولتی است که انگیزه‌اش فقط و فقط اسلام است و بر سراسر جهان حاکم می‌شود.

وی ادامه داد: دولت منتظران مهدی فاطمه، همان دولت آخرالزمان است که خواهد آمد. اما دولت‌هایی که امروز به نام اسلام و به نام قرآن، همچون دولت ما بر مردم حاکم هستند، باید دغدغه‌شان دین باشد، البته این به معنای آن نیست که مردم نباشند و معیشت مردم نادیده گرفته شود، اما در عین حال دین نباید مورد بی‌توجهی قرار گیرد.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: کارگزاری که می‌گوید وقتی مردم گرسنه‌اند اعتقادی به حجاب و عفاف ندارند، انصافاً این سخن در شأن یک دولت در تراز اسلامی نیست. حجاب و عفاف از بدیهیات دین است. کسی که چنین حرفی می‌زند، اصلاً بی‌خود کرده مسئولیت پذیرفته است. سپس وقتی اوضاع خراب می‌شود، می‌گوید من لایحه حجاب را ارائه کرده‌ام. این عذر بدتر از گناه است. این لایحه را شش فقیه و شش حقوقدان تأیید کرده‌اند و ما این را پای دولت نمی‌گذاریم، چراکه یک کارگزار چنین حرفی زده است.

وی بیان کرد: با این حال انتظار داریم دولت واکنش نشان دهد تا دیگران جرئت نکنند این‌گونه سخنان را بر زبان آورند.

آیت‌الله خاتمی گفت: کارگزاری که به او مسئولیت داده‌اند باید وظیفه خود را انجام دهد و مردم را که گرسنه هستند زیر بار مشکلات تنها نگذارد، لذا چرا توپ را به میدان دیگران می‌اندازد و به میدان متدینین می‌اندازد؟ من عقیده‌ام این است و هیچ تقیه‌ای هم نمی‌کنم و صراحتاً می‌گویم که اینها را ما به حساب دولت نمی‌گذاریم، اما دولت هم باید بیانیه بدهد و اگر حتی تلفن هم زده است، در رسانه بگوید که تلفن زدیم و این کارگزار را توبیخ کردیم.

وی ادامه داد: به هر حال هفته دولت را گرامی می‌داریم و این هفته‌ای است که خدمات دولت باید برای مردم بیان شود. همه دولت‌هایی که خدمت کردند، از جمله دولت کنونی که در حال خدمت است. ما می‌بینیم وزرای آن و رئیس‌جمهور در حال مسافرت‌های کاری هستند. خط ما خط امامین انقلاب است که تأکید بر حمایت، آن هم حمایت ناصحانه دارد.

خطیب نماز جمعه تهران اظهار کرد: مطلب دیگر این است که اتحاد و انسجام یک دستور قرآنی است و این پیام مقام معظم رهبری است و امام راحل هم بار‌ها و بار‌ها این آیه را تلاوت کرده‌اند. این خط قرمز را کسی حق شکستن ندارد؛ شکستن این خط قرمز یعنی عبور از خطوط قرمز نظام است.

وی ادامه داد: بعضی‌ها که عددی هم نیستند بیانیه‌ای سیاه و سیاه‌نامه‌ای داده‌اند که ترجمان حرف‌های نویسنده بیگانه است که فقط به فارسی ترجمه کرده‌اند. این حرف‌ها وحدت‌شکن است. ۱۲ روز ملت یک صدا پیام مقاومت را به دنیا رساندند، اما این سیاه‌نامه پیام تفرقه را منتقل می‌کند.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: ببینید، بعضی حرف‌ها جناحی است. معتقد بوده‌ام، هستم و خواهم بود که تریبون نماز جمعه جای حرف‌های جناحی نیست. این حرف‌ها را در روزنامه‌ها و فضای مجازی هرچه می‌خواهند بگویند، بزنند، اما وقتی پای اصل نظام در میان است، تریبون نماز جمعه باید تریبون روشنگری باشد.

وی بیان کرد: سخن این است که به اصطلاح با واژه پارادایم، یعنی تغییر اصول و مبانی، وارد میدان شده‌اند و در شرایطی که هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی، همه آرزو‌های خود را بر باد دیده‌اند، برخی همان حرف‌های آنان را می‌زنند. حال چه می‌گویند؟ می‌گویند: «اعلام آمادگی برای تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی». در حالیکه انرژی هسته‌ای، انرژی آینده جهان است؛ انرژی فسیلی تمام می‌شود و در حال تمام شدن است. پزشکی، کشاورزی، برق، آب، همه اینها بستگی به انرژی هسته‌ای دارد. انرژی هسته‌ای حق مسلم ما است ولی اینها از تعلیق غنی‌سازی می‌گویند و این معنای تفرقه اندازی دارد.

آیت‌الله خاتمی با اشاره به بیانیه مطرح شده، گفت: در این بیانیه خواستار آغاز مذاکرات جامع و مستقیم با آمریکا شدند! آمریکایی که حاج قاسم ما را به شهادت رسانده و به کشور حمله کرده و تمامی قرارداد‌های بین‌المللی را زیر پا گذاشته و به مراکز هسته‌ای ما حمله کرده است، لذا پذیرفتنی نیست که می‌گویند شما بروید مستقیم مذاکره کنید؛ چرا متوجه نمی‌شوند، این مردم عاشورایی و کربلایی‌اند و در برابر آمریکا تسلیم نمی‌شوند.

وی افزود: سال گذشته مقام معظم رهبری فرمودند که مذاکره با آمریکا نه عاقلانه است، نه هوشمندانه و نه شرافتمندانه؛ بعد اینها سفارش به بی‌شرافتی می‌کنند، در حالیکه ملت ایران با شرافت است و با شرافت می‌ماند و خواهد ماند و تحت تأثیر نسخه ذلت‌بار شما نخواهد رفت.

خطیب نماز جمعه تهران اظهار کرد: [در این بیانیه]، پنج تهمت به شما مردم زده‌اند. در حالیکه آمریکا و رژیم صهیونیستی ایران را متهم می‌کنند به اینکه مردم حاکم نیستند، این سیاه‌نامه نیز می‌گوید بازگشت به حاکمیت مردم. در حالی که ۴۷ سال از انقلاب گذشته و مردم ۴۷ بار پای صندوق رأی آمدند و رأی دادند، ولی باز هم می‌گویند حاکمیت مردم وجود ندارد، این یعنی آنکه همان حرف آمریکا و رژیم صهیونیستی تکرار می‌کنند.

وی ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌گویند منتقدان مصلح سرکوب می‌شوند و این سیاه‌نامه نیز می‌گوید باید به سرکوب منتقدان مصلح پایان داد. کدام منتقد مصلح؟ این فضای مجازی و این روزنامه‌ها پر است از انتقاد. از صدر اول روزنامه‌ها تا آخرین صفحات برخی از روزنامه‌ها فقط انتقاد نوشته‌اند، لذا خجالت می‌کشم تعبیر فحش‌نامه داشته باشم. کمترش را می‌گویم؛ آزاد هستند و آزادانه می‌نویسند. اما یک چیز را هیچ نظامی تحمل نمی‌کند؛ آنچه ما هم تحمل نمی‌کنیم، براندازی است.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: امام علی علیه‌السلام هم براندازی را تحمل نکرد. فرمود: این خوارج، بخواهند براندازی کنند، به حسابشان خواهیم رسید.

وی بیان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی ایران را متهم به تنش‌زایی می‌کنند و این سیاه‌نامه هم می‌گوید ایران باید از تنش‌زایی دست بردارد. عجیب است که تاریخ تکرار می‌شود؛ آنگونه که ابن زیاد به مسلم بن عقیل گفت که مسلم! چرا تنش‌زایی می‌کنی، چرا ایجاد تفرقه می‌کنی؟ لذا آنها تنش‌زا هستند، نه این مردم. این بیانیه شما مردم را متهم به تنش‌زایی کرده است.