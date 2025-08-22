دو وزیر افراطی کابینه رژیم صهیونیستی بار دیگر تهدید کردند که در صورت اقدام نتانیاهو به توافق جزئی برای آتش‌بس در نوار غزه از کابینه او کناره‌گیری خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه عبری «معاریو» به نقل از منابع نزدیک به «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «بتسلئیل اسموتریچ»وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این دو وزیر تصمیم گرفته‌اند در صورت اقدام بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم برای دستیابی به توافق جزئی آتش بس در نوار غزه استعفا دهند.

این روزنامه به نقل از منابع مذکور افزود که استعفای این دو وزیر از کابینه نتانیاهو فقط تهدید نیست، بلکه یک هشدار واقعی است.

این در خبر در حالی است که روزنامه صهیونیستی هاآرتص نیز گزارش داد: به نظر می‌رسد نتانیاهو به طور فعال در پشت صحنه تلاش می‌کند تا بن گویر و اسموتریچ را تشویق کند تا فرصت دستیابی به توافق را تضعیف نکنند.