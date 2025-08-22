به گفته فرماندار اراک برای برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز ۱۰ گروه از مناطق مختلف شهرستان بازدید و متخلفین به دستگاه قضایی معرفی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرماندار اراک گفت: با سست شدن نظارتها زمینه فعالیت خاطیان هم فراهم میشود اما از طرف دیگر سازوکارهای قانونی هم در بعضی موارد مانع فعالیت افرادی شده است که به صورت قانونی کار میکنند.
حاج علی بیگی با تأکید بر اجرای قانون افزود: باید با تسهیل در صدور مجوزها در محدوده شهرها، روستاها و نیز خارج از محدوده، در کاربریهایی که امکان قانونی وجود دارد، مساعدت کنیم؛ اما این به آن معنا نیست که ساختوسازهای غیرمجاز نادیده گرفته شود.
او تأکید کرد: ساخت و سازهایی که خارج از محدوده قانونی روستاها و حریم شهر انجام میشود، اگر مدیریت نشود امنیت غذایی را به خطر خواهد انداخت.
فرماندار اراک ادامه داد: مسئول اجرای قانون در این زمینه سازمان جهاد کشاورزی، فرمانداری، بخشداران، دادستان و مجموعه قضایی است.
حاج علی بیگی گفت: در این راستا ۱۰ گروه تشکیل شده که در مناطق مختلف و با توجه به وسعت شهرستان اراک از ظرفیت بخشداریها و شهرداریها استفاده میکنند، بنابراین با ساخت و ساز، دیوارکشی و تغییر کاربریهای غیرمجاز برخورد خواهد شد.