به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، در حالیکه که قرار بود ساعت ۱۰ صبح امروز به وقت محلی جلسه مهم تصمیم‌گیری درباره برگزاری همه‌پرسی در مجلس جمهوری صرب بوسنی به رای گذاشته شود، اطلاع از بمب‌گذاری در این ساختمان باعث لغو جلسه شد. همه حاضرین در ساختمان، این محل را ترک کرده‌اند تا در صورت تایید مراجع امنیتی جلسه در ساعت ۱۱.۳۰ به وقت محلی از سر گرفته شود.

تصویب استعفای نخست وزیر جمهوری صرب، ارائه اطلاعاتی در مورد حکم دادگاه بوسنی و هرزگوین علیه رئیس جمهور جمهوری صرب و تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات بوسنی و هرزگوین در مورد خاتمه دوره ریاست جمهوری میلوراد دودیک و موضع مجلس جمهوری صرب در مورد فعالیت‌های آینده نهاد‌های این جمهوری دستور کار نشست امروز مجلس بخش صرب‌نشین بوسنی خواهد بود.

اما آنچه بر اهمیت جلسه امروز می‌افزاید بررسی پیش‌نویس اصلاحات قانون همه‌پرسی و ابتکار شهروندان است که می‌تواند زمینه‌ساز برگزاری همه‌پرسی شود. کشور بوسنی و هرزگوین از دو بخش فدراسیون بوسنی و هرزگوین، شامل ۵۱ درصد و جمهوری صرب، شامل ۴۹ درصد از مساحت کل کشور تشکیل شده است که هرکدام ساختار سیاسی خود را دارند. صرب‌های بوسنی بار‌ها درباره لزوم برهم زدن ساختار سیاسی برآمده از صلح دیتون و خودمختاری یا استقلال سخن گفته‌اند.