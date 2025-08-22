به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیر گلی‌پور، رئیس روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ با اشاره به تأکیدات امیرمحمد نوری، شهردار منطقه ۱۳ در حوزه تکریم ارباب‌رجوع اظهار کرد: راه‌اندازی و بهره برداری از کافه مردم در این منطقه با حضور دکتر فروزنده، معاون محترم هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران به منظور تحکیم ارتباط مستقیم با شهروندان و ارتقای سطح رضایتمندی آنان صورت گرفت.

وی افزود: این طرح به دستور معاونت امور مناطق شهرداری تهران به عنوان الگو به سایر مناطق نیز ابلاغ شده و به‌زودی در سطح شهر تهران اجرا خواهد شد.

گلی‌پور خاطرنشان کرد: شهردار منطقه ۱۳ همواره بر ضرورت توجه به رضایت‌مندی مردم و تکریم ارباب‌رجوع تأکید داشته و اجرای طرح کافه مردم نیز در همین راستا انجام شد که خوشبختانه مورد رضایت و استقبال شهروندان قرار گرفت.



