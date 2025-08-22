پخش زنده
«کافه مردم» که با تاکید امیرمحمد نوری، شهردار منطقه ۳، برای تحکیم ارتباط با شهروندان راهاندازی شده ، اکنون به الگویی برای سایر مناطق شهرداری تهران تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیر گلیپور، رئیس روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ با اشاره به تأکیدات امیرمحمد نوری، شهردار منطقه ۱۳ در حوزه تکریم اربابرجوع اظهار کرد: راهاندازی و بهره برداری از کافه مردم در این منطقه با حضور دکتر فروزنده، معاون محترم هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران به منظور تحکیم ارتباط مستقیم با شهروندان و ارتقای سطح رضایتمندی آنان صورت گرفت.
وی افزود: این طرح به دستور معاونت امور مناطق شهرداری تهران به عنوان الگو به سایر مناطق نیز ابلاغ شده و بهزودی در سطح شهر تهران اجرا خواهد شد.
گلیپور خاطرنشان کرد: شهردار منطقه ۱۳ همواره بر ضرورت توجه به رضایتمندی مردم و تکریم اربابرجوع تأکید داشته و اجرای طرح کافه مردم نیز در همین راستا انجام شد که خوشبختانه مورد رضایت و استقبال شهروندان قرار گرفت.