با توجه به حجم بالای سفر زائران امام رضا (ع) در ایام پایانی ماه صفر، استاندار بر بسیج تمامی ظرفیتهای استان برای خدمترسانی شایسته به زائران تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه مشهد گفت: «خراسان رضوی همواره افتخار میزبانی میلیونها زائر امام هشتم را داشته است. تنها در ایام دهه پایانی صفر، جمعیتی حدود دو برابر جمعیت شهر مشهد به این شهر سفر میکنند و این موضوع لزوم مدیریت و هماهنگی ملی را دوچندان میسازد. به همین دلیل با پیگیریهای انجامشده، مقرر شد همانند ستاد اربعین، ستاد دهه پایانی صفر نیز در سطح ملی شکل بگیرد و خوشبختانه در ردیف بودجه کشور برای خدمات و زیرساختها پیشبینی شده است.»
غلامحسین مظفری با اشاره به آمار جابهجایی زائران افزود: «در روزهای اخیر تنها در فرودگاه مشهد ۵۰ پرواز داخلی و ۶۶ پرواز خارجی انجام شده و ۸۸ رام قطار نیز در حال تردد بوده است. بیش از ۸۰ درصد زائران از طریق حملونقل جادهای وارد مشهد میشوند که نیازمند مدیریت ویژه است. صدها موکب مردمی از شرق، غرب، شمال و جنوب کشور در حال خدمترسانی هستند و این سرمایه عظیم اجتماعی در کنار ظرفیتهای رسمی مدیریت سفر به زائران، جلوهای از همدلی مردم ایران برای خدمت به امام مهربانیها است.»
وی ادامه داد: «از مجاوران بارگاه رضوی میخواهم همچون سالهای گذشته با اجرای پویش همسایگی با امام مهربانیها، سهم بزرگی در پذیرایی از زائران ایفا کنند. این سنت حسنه، جلوهای از عشق و ارادت مردم مشهد به امام رضا (ع) است.»
استاندار خراسان رضوی در ادامه به اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی در استان اشاره کرد و گفت: «در هفته دولت سال ۱۴۰۴، هزار و ۲۹۶ طرح جدید با اعتباری بالغ بر ۴۳ هزار میلیارد تومان در استان افتتاح خواهد شد. همچنین آغاز عملیات اجرایی طرح هایی با ارزش ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد که میتواند تحولی اساسی در توسعه زیرساختهای استان ایجاد کند.»
وی تأمین آب مشهد و خراسان رضوی را از مهمترین اولویتهای اجرایی دانست و افزود: «بحران آب یک ابرچالش برای استان است. طرح های انتقال آب با هزینههای سنگین در حال انجام است و در عین حال همه مردم باید نسبت به مصرف درست آب توجه جدی داشته باشند. در آموزههای دینی ما نیز اسراف نکوهش شده و امروز بیش از هر زمان دیگری به این فرهنگ نیاز داریم.»
مظفری با بیان اینکه «بیش از ۳۰ میلیون زائر سالانه به مشهد سفر میکنند» افزود: «این حجم عظیم سفر، علاوه بر بُعد معنوی، یک فرصت بزرگ اقتصادی برای استان است. ۶۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی بر مبنای خدمات شکل گرفته و تلاش میکنیم در کنار خدمترسانی به زائران، این ظرفیت به توسعه اقتصادی استان نیز منجر شود.»
وی به ظرفیتهای صنعتی و کشاورزی استان نیز پرداخت و اظهار داشت: «خراسان رضوی دارای شش هزار واحد صنعتی است که بیش از ۹۰ درصد آنها در اختیار بخش خصوصی است. همچنین ۱۱.۸ درصد محصولات کشاورزی کشور در این استان تولید میشود. ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی و مدیریت مصرف آب از ضروریات پیشروی استان است.»
استاندار خراسان رضوی با اشاره به همدلی همه ارکان مدیریتی استان گفت: «نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی، شورای تأمین استان و متولیان آستان قدس رضوی همگی با وحدت و همکاری تلاش میکنند تا مشکلات استان کاهش یافته و خدماترسانی به زائران و مردم استان به بهترین شکل انجام شود. امیدوارم بتوانیم در جوار امام رضا (ع) وظیفه خود را بهدرستی ایفا کرده و با گرهگشایی از مشکلات مردم، رضایت آنان و عنایت پروردگار را جلب کنیم.»