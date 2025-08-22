به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین زارع‌زاده، مدیر شبکه مستند، در این برنامه با حامد شکیبانیا درباره‌ جزییات برگزاری این رویداد و جدیدترین اخبار پیرامون آن گفتگو می کند.

نهمین جشنواره‌ی تلویزیونی مستند در ۵ بخش اصلی «فیلم مستند»، «مجموعه مستند»، «عکس مستند»، «مستندنگاری» و «گزارش مستند تصویری-خبری» برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان تا دهم شهریور فرصت دارند در سایت جشنواره به آدرس http://www.festdoctv.com ثبت‌نام و آثار خود را ارسال کنند.

نیما عسگری فیلمساز مستند، دیگر مهمان برنامه «نردبان»، است. او در گفت‌و‌گو با حامد شکیبانیا درباره‌ی محیط‌بان و محیط زیست و تجربه‌ خود از ساخت مستند‌هایی در این گونه سخن می‌گوید. وی همچنین نکاتی درباره‌ شهید محمود شهمرادی از شهدای محیط بان بیان می‌کند.

مرحوم «محمود شهمرادی»، دومین شهید پارک ملی گلستان پس از شهید «کاظم (یاسر) مصدق» در سال جاری است که به دست شکارچیان غیرمجاز و با شلیک مستقیم گلوله جان باخته است.

در بخش عکس مستند، محمد عطایی محمدی، درباره‌ی عکاسی مستند صحبت می‌کند. او از عکاسان شناخته‌شده کشور است که در هشتمین دوره جشنواره‌ی تلویزیونی مستند جایزه بخش تک عکس را از آن خود کرد. همچنین هادی دهقان پور درباره‌ مجموعه عکس خود با عنوان «کار در کوره‌های آجرپزی» صحبت می‌کند.

این قسمت از برنامه‌ی «نردبان» به مناسبت روز مسجد، سراغ فیلم‌های مستند و کتاب با موضوع مسجد رفته است. در این بخش، فیلم‌های مستند «جامع فهرج»، «تاریخانه دامغان»، «مسجد جامع یزد» و «مسجد جامع شیخ لطف الله» مرور، و کتاب «سبک‌شناسی معماری ایرانی» نوشته‌ محمد کریم پیرنیا معرفی می‌شود.

برنامه‌ی تلویزیونی «نردبان» تلاش می‌کند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت، با بخش‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۷ از شبکه مستند پخش و شنبه‌ها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰، بازپخش می شود.