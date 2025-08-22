به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهید معین نظری جوانی زلال، اخلاق‌مدار و پایبند به حلال و حرام بود. او در کنار تحصیلات حوزوی، با اقلیت‌های مذهبی نیز ارتباطی صمیمانه داشت و به راستی‌گویی و تقوا معروف بود. زندگی و منش او نمونه‌ای روشن از ایمان، ایثار و اخلاق دینی به شمار می‌رود.

در این برنامه، خانواده شهید با روایت‌هایی صمیمی و کمتر شنیده‌شده از ایمان، اخلاق و فداکاری‌های او سخن خواهند گفت، جوانی وارسته که پایبندی به اصول انسانی و اعتقادی سرانجام او را به فیض عظیم شهادت رساند.

«از مامان بگو»، با اجرای محیا اسناوندی و نیکا خسروآبادی در فضایی صمیمی به بازخوانی بخشی از فرهنگ ایثار و نقش الهام‌بخش مادران شهدا می‌پردازد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی سید یزدان ملک‌آبادی، امروز ساعت ۲۲، از شبکه دو پخش و روز بعد ساعت ۸ و ۱۴، بازپخش می شود.