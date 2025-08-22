پخش زنده
ویژهبرنامه امروز «از مامان بگو»، میزبان خانواده شهید محمد معین نظری است، جوان ۲۵ ساله کرمانشاهی که در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه به شهادت رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهید معین نظری جوانی زلال، اخلاقمدار و پایبند به حلال و حرام بود. او در کنار تحصیلات حوزوی، با اقلیتهای مذهبی نیز ارتباطی صمیمانه داشت و به راستیگویی و تقوا معروف بود. زندگی و منش او نمونهای روشن از ایمان، ایثار و اخلاق دینی به شمار میرود.
در این برنامه، خانواده شهید با روایتهایی صمیمی و کمتر شنیدهشده از ایمان، اخلاق و فداکاریهای او سخن خواهند گفت، جوانی وارسته که پایبندی به اصول انسانی و اعتقادی سرانجام او را به فیض عظیم شهادت رساند.
«از مامان بگو»، با اجرای محیا اسناوندی و نیکا خسروآبادی در فضایی صمیمی به بازخوانی بخشی از فرهنگ ایثار و نقش الهامبخش مادران شهدا میپردازد.
این برنامه به تهیهکنندگی سید یزدان ملکآبادی، امروز ساعت ۲۲، از شبکه دو پخش و روز بعد ساعت ۸ و ۱۴، بازپخش می شود.